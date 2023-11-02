Membaca Pesan Singkat di HP Orang, Ini Hukumnya Menurut Islam

Ilustrasi hukum membaca pesan singkat di HP orang lain menurut Islam. (Foto: Pixabay)

MEMBACA pesan singkat di handphone (HP) orang lain secara diam-diam sama dengan ingin mengulik rahasia pihak lain. Mengenai hal ini ternyata sudah dibahas menurut Islam.

Dijelaskan bahwa agama Islam tidak membolehkan seseorang memiliki kecurigaan, apalagi sampai menggali kesalahan orang lain. Ini sama halnya dengan membaca chat atau pesan singkat di ponsel orang.

BACA JUGA: Hukum Bacaan Ayat 1000 Dinar Beserta Artinya

Anjuran untuk menjauhi prasangka tersebut tertuang dalam Alquran Surat Al Hujurat Ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًاۗ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang."