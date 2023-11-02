Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

7 Contoh Bacaan Iqlab di Dalam Alquran

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |06:26 WIB
7 Contoh Bacaan Iqlab di Dalam Alquran
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

CONTOH bacaan iqlab di dalam Alquran penting dipahami oleh umat muslim. Iqlab adalah salah satu hukum bacaan tajwid di dalam Al-Quran. Bacaan iqlab terjadi ketika huruf nun sukun (نْ) atau tanwin ( ــًــ, ــٍــ, ــٌــ ) bertemu dengan ba (ب) setelahnya.

Cara membacanya dengan menukar nun sukun (نْ) menjadi huruf mim (م) dengan dengung tersembunyi.

Berikut adalah 7 contoh bacaan iqlab di dalam Al Quran:

1. QS Al Humazah ayat 4

كَلَّا لَيُنۡۢبَذَنَّ فِى الۡحُطَمَةِ

Cara membacanya: Dalam potongan ayat ini terdapat nun sukun bertemu dengan ba dalam kalimat لَيُنۡۢبَذَنَّ maka di baca, kalla layum ba zanna fil hutamah.

2. QS Al Isra ayat 17

وَكَمْاَهْلَكْنَامِنَالْقُرُوْنِمِنْۢبَعْدِنُوْحٍۗوَكَفٰىبِرَبِّكَبِذُنُوْبِعِبَادِهٖخَبِيْرًاۢبَصِيْرًا

Cara membacanya: Dalam potongan ayat tersebut terdapat nun sukun bertemu dengan ba dalam نِمِنْۢبَعْدِنُوْ maka dibaca, Wakam ahlaknaa minal quruuni mim ba’di nuuhin wakafa birabbika bidzunuubi ‘ibaadihi khabiiram bashiiran.

Halaman:
1 2
