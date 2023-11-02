CONTOH bacaan iqlab di dalam Alquran penting dipahami oleh umat muslim. Iqlab adalah salah satu hukum bacaan tajwid di dalam Al-Quran. Bacaan iqlab terjadi ketika huruf nun sukun (نْ) atau tanwin ( ــًــ, ــٍــ, ــٌــ ) bertemu dengan ba (ب) setelahnya.
Cara membacanya dengan menukar nun sukun (نْ) menjadi huruf mim (م) dengan dengung tersembunyi.
Berikut adalah 7 contoh bacaan iqlab di dalam Al Quran:
1. QS Al Humazah ayat 4
كَلَّا لَيُنۡۢبَذَنَّ فِى الۡحُطَمَةِ
Cara membacanya: Dalam potongan ayat ini terdapat nun sukun bertemu dengan ba dalam kalimat لَيُنۡۢبَذَنَّ maka di baca, kalla layum ba zanna fil hutamah.
2. QS Al Isra ayat 17
وَكَمْاَهْلَكْنَامِنَالْقُرُوْنِمِنْۢبَعْدِنُوْحٍۗوَكَفٰىبِرَبِّكَبِذُنُوْبِعِبَادِهٖخَبِيْرًاۢبَصِيْرًا
Cara membacanya: Dalam potongan ayat tersebut terdapat nun sukun bertemu dengan ba dalam نِمِنْۢبَعْدِنُوْ maka dibaca, Wakam ahlaknaa minal quruuni mim ba’di nuuhin wakafa birabbika bidzunuubi ‘ibaadihi khabiiram bashiiran.