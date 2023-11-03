Memuliakan Tetangga Non-Muslim, Ini Hukumnya Menurut Islam

AGAMA Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memuliakan tetangga. Diketahui dalam hidup bertetangga harus saling menghormati. Bukan hanya kepada mereka yang beragama Islam, tapi juga tetangga non-Muslim.

Sebelum sampai menyimak pendapat para ulama yang tertuang dalam riwayat mereka, ada baiknya mengetahui lebih dulu tentang anjuran berbuat baik kepada tetangga sebagaimana dijelaskan ayat-ayat suci Alquran.

Hal ini salah satunya tertera dalam Surat An-Nisa Ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًاۙ

"Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orangtua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri."