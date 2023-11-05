Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Aksi Damai Bela Palestina: Berikut Tuntunan Doa Qunut Nazilah PBNU

Maruf El Rumi , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |07:23 WIB
Aksi Damai Bela Palestina: Berikut Tuntunan Doa Qunut Nazilah PBNU
Doa qunut nazilah untuk palestina dari Rais Aam PBNU.
A
A
A

TIDAK sedikit ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi saw yang memerintahkan umat Islam bersolidaritas terhadap sesama muslim. Sehingga sebagian besar ulama menyebut, solidaritas sesama muslim hukumnya wajib.

اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ اِخۡوَةٌ فَاَصۡلِحُوۡا بَيۡنَ اَخَوَيۡكُمۡ ‌ۚ‌وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ

Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara.” (QS. al-Hujurat: 10).

Rasulullah saw bersabda, “Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu, persaudaraan karena agama atau iman yang sering disebut dengan ukhuwwah islamiyah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim.

Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA, anggota Ikatan Ulama dan Da'i Asia Tenggara dalam Suara Muhammadiyah menyebutkan, persaudaraan dan solidaritas tidak berhenti sebatas ucapan, namun harus diwujudkan.

Dorongan yang mewujudkan semua itu adalah iman. Karena iman sebagaimana didefinisikan oleh para ulama adalah keyakinan dalam hati (tashdiiqun bil qalbi), yang diucapkan dengan lisan (iqraarun bil lisan), dan diwujudkan dengan perbuatan (amalun bil jawaarih).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut, alasan aksi damai bela Palestina merupakan bagian dari iqrarurn bil lisan. "Dalam hal ini kita harus melakukan militansi dan fanatisme yang positif, kita terlibat (membela Palestina)," kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis.

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menginstruksikan umat Islam, khususnya warga NU, memanjatkan doa Qunut Nazilah setiap shalat fardhu. Hal ini sebagai bentuk dukungan moril dan spiritual pada perjuangan rakyat Palestina dalam menghadapi bencana kemanusiaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/330/3093474/kemiskinan-makin-dekat-dengan-surga-ketua-mui-mindsetnya-salah-1khmW9gUTQ.jpg
Kemiskinan Makin Dekat dengan Surga, Ketua MUI : Mindsetnya Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/614/3058532/tayangan-adzan-tv-diganti-running-teks-saat-misa-paus-fransiskus-mui-sebut-kearifan-lokal-jfmFueb9Dk.jpg
Tayangan Adzan TV Diganti Running Teks saat Misa Paus Fransiskus, MUI Sebut Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/330/3050507/mui-maknai-hut-ke-79-ri-dengan-merdeka-secara-akidah-agama-hanya-kepada-allah-aafPfJtZXa.jpg
MUI: Maknai HUT Ke-79 RI dengan Merdeka secara Akidah, Agama, Hanya kepada Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/330/3050432/hut-ke-79-ri-mui-kemerdekaan-ini-nikmat-dan-rahmat-terbesar-dari-allah-swt-DXdsq6xc7v.jpg
HUT Ke-79 RI, MUI: Kemerdekaan Ini Nikmat dan Rahmat Terbesar dari Allah SWT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/330/3050078/mui-tegaskan-bpip-langgar-aturannya-sendiri-karena-larang-paskibraka-pakai-jilbab-fjCkbcgk72.jpg
MUI Tegaskan BPIP Langgar Aturannya Sendiri karena Larang Paskibraka Pakai Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/614/3050059/mui-keluarkan-5-tuntutan-terkait-aturan-lepas-jilbab-paskibraka-muslimah-ntsnBMtx3z.jpg
MUI Keluarkan 5 Tuntutan Terkait Aturan Lepas Jilbab Paskibraka Muslimah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement