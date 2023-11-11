5 Fakta Podcast Ustadz Das'ad Latif dan Deddy Corbuzier, Merasa Tersindir soal Sholat 5 Waktu

ARTIS Deddy Corbuzier dan Ustadz Das'ad Latif membahas banyak hal terkait ajaran agama Islam, termasuk sholat 5 waktu. Banyak hal terungkap dalam perbincangan ini.

Langsung saja, berikut fakta-fakta menarik di balik pembahasan Deddy Corbuzier dan Ustadz Das'ad Latif, sebagaimana Okezone himpun dari podcast di kanal YouTube Deddy corbuzier:

1. Ustadz Das'ad Latif dai sekaligus dosen

Diketahui bahwa Ustadz Das'ad Latif merupakan ulama sekaligus dosen yang aktif mengajar di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau sudah cukup di kalangan publik Tanah Air karena kerap dimintai pendapat mengenai hukum Islam.

2. Membahas rumah tangga

Dalam perbincangannya dengan Deddy Corbuzier, Ustadz Das'ad Latif membicarakan banyak aspek kehidupan. Di antaranya, kehidupan dalam berumah tangga hingga kewajiban sebagai seorang Muslim.

Ustadz Das'ad Latif juga membicarakan tentang cara mensyukuri hidup. "Cara mensyukuri itu berbagi. Cara mensyukuri itu beribadah. Beribadah semampu," ujarnya.