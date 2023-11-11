Penyebab Munculnya Gunung Api Bawah Laut, Alquran dan Sains Beri Penjelasannya

ALQURAN dan sains memberi penjelasan penyebab munculnya gunung api bawah laut. Sejumlah ilmuwan pada masa lampau ternyata sudah mendapati bahwa pegunungan vulkanik ada di seluruh lautan sepanjang ribuan kilometer. Mereka menyebutnya ini sebagai pegunungan bawah laut.

Dipaparkan dalam buku "Miracles of Al-Qur'an and As-Sunnah" bahwa sejumlah gunung tersebut terbentuk sebagai akibat dari letusan-letusan dahsyat gunung berapi. Ada jaringan raksasa pergeseran geologi yang meretakkan kerak berbatu Planet Bumi dan mengitari celah akibat retakan tersebut. Pergeseran ini terutama berpusat di dasar laut.

Jaringan pergeseran geologi tersebut membentang hingga lebih dari 64 ribu kilometer dan kedalamannya mencapai sekira 65 kilometer menembus kerak berbatu. Jaringan pergeseran itu mencapai lapisan lunak yang dikenal sebagai zona lunak (astenosfer).

Di dalam astenosfer, bebatuannya dalam keadaan sebagian leleh dengan tingkat kepadatan dan kelekatan relatif tinggi. Arus panas menggiring berton-ton bebatuan yang meleleh itu ke dasar samudera. Kemudian batuan tersebut juga menuju dasar beberapa lautan seperti Laut Merah dengan temperatur mencapai lebih dari 1.000 derajat Celsius.