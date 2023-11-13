Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

10 Contoh Bacaan Idzhar Syafawi Dalam Alquran

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |21:53 WIB
10 Contoh Bacaan Idzhar Syafawi Dalam Alquran
Ilustrasi untuk contoh bacaan Idzhar Syafawi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KETAHUI 10 contoh bacaan Idzhar Syafawi dalam Alquran berikut ini. Tajwid Idzhar syafawi merupakan salah satu ilmu tajwid yang menjadi turunan dari hukum mim sukun.

Hukum tajwid yang satu ini terjadi apabila ada huruf mim mati atau mim sukun (مْ) bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ( م) dan ( ب). Adapun Idzhar Syafawi dibaca dengan membunyikan huruf secara terang dengan bibir tertutup.

Guna mengetahui lebih lanjut, berikut 10 contoh bacaan Idzhar Syafawi dalam Alquran yang telah Okezone sadur dari berbagai sumber, Senin (13/11/2023).

Surat Al Fil ayat 2

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍۙ

Alam yaj'al kaidahum fī taḍlīl(in), sebab mim bertemu ya

Artinya: Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?

Surat Asy Syams ayat 13

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَاۗ

Fa qāla lahum rasūlullāhi nāqatallāhi wa suqyāhā, sebab mim bertemu ra

Artinya: Rasul Allah (Saleh) lalu berkata kepada mereka, "(Biarkanlah) unta betina Allah ini beserta minumannya."

Surat Asy Syarah ayat 1

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَۙ

Alam nasyraḥ laka ṣadrak(a), sebab mim bertemu nun

Artinya: Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Nabi Muhammad),

Surat Al Fatihah ayat 7

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ەۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّاۤلِّيْنَ

Ṣirāṭal-lażīna an'amta 'alaihim, gairil-magḍūbi 'alaihim wa laḍ-ḍāllīn, sebab mim sukun bertemu ta dan mim sukun bertemu wau

Artinya: (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat.

Surat Al Fatihah ayat 1

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ

Al-ḥamdu lillāhi rabbil-'ālamīn, sebab mim sukun bertemu dzal

Artinya: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam

Surat Al Ikhlas ayat 4

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

Wa lam yakullahuu kufuwan Ahad.

Artinya: dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia".

Surat Al Ikhas ayat 3 

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْۙ

Lam yalid wa lam yuulad.

Artinya: Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan".

