Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Hukum Tajwid Surat Al Falaq Lengkap dengan Cara Bacanya

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |10:03 WIB
Hukum Tajwid Surat Al Falaq Lengkap dengan Cara Bacanya
Ilustrasi hukum tajwid Surat Al Falaq. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH hukum tajwid Surat Al Falaq. Al Falaq menjadi salah satu surat yang seringakali dilantunkan dalam sholat. Sudah sepatutnya setiap Muslim mempelajari hukum tajwid yang terkandung di dalamnya.

Surat Al Falaq terdiri dari ayat 1 sampai 5. Masing-masing ayat memiliki tajwid yang cukup beragam, mulai qolqalah, ikhfa, hingga idzhar.

Berikut ini hukum tajwid Surat Al Falaq lengkap dengan cara bacanya, sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Ayat 1

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ

"Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar)."

1. Al Qamariah – الْفَلَقِ

Hurum alif lam bertemu fa, dibaca jelas.

2. Qalqalah Kubr – الْفَلَقِ

Terdapat qaaf di akhir kalimat.

Ayat 2

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ

"Dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan."

1. Ikhfa Haqiqi - مِنْ شَرِّ

Terdapat kasrohtain bertemu syin. Dibaca samar-samar membentuk syin.

2. Qalqalah Qubra – خَلَقَ

Huruf qaf terdapat di akhir kalimat. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183353/alquran-V4Zx_large.jpg
5 Contoh Bacaan Idgham Mimi, Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183058/alquran-FcEy_large.jpg
5 Contoh Mad Layyin dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/614/3181481/alquran-anhC_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Ali Imran Ayat 1-5 Lengkap dengan Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/614/3181214/alquran-Evw2_large.jpg
5 Contoh Idgham Mimi dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/614/3170636/alquran-8PTq_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Al Hasyr Ayat 22-24 Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167398/alquran-wLqm_large.jpg
Hukum Tajwid Surat Az Zumar Ayat 39
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement