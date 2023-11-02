Hukum Tajwid Surat Al Falaq Lengkap dengan Cara Bacanya

, Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |10:03 WIB

Ilustrasi hukum tajwid Surat Al Falaq. (Foto: Shutterstock)

INILAH hukum tajwid Surat Al Falaq. Al Falaq menjadi salah satu surat yang seringakali dilantunkan dalam sholat. Sudah sepatutnya setiap Muslim mempelajari hukum tajwid yang terkandung di dalamnya.

Surat Al Falaq terdiri dari ayat 1 sampai 5. Masing-masing ayat memiliki tajwid yang cukup beragam, mulai qolqalah, ikhfa, hingga idzhar.

Berikut ini hukum tajwid Surat Al Falaq lengkap dengan cara bacanya, sebagaimana telah Okezone himpun:

Ayat 1

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ

"Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar)."

1. Al Qamariah – الْفَلَقِ

Hurum alif lam bertemu fa, dibaca jelas.

2. Qalqalah Kubr – الْفَلَقِ

Terdapat qaaf di akhir kalimat.

Ayat 2

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ

"Dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan."

1. Ikhfa Haqiqi - مِنْ شَرِّ

Terdapat kasrohtain bertemu syin. Dibaca samar-samar membentuk syin.

2. Qalqalah Qubra – خَلَقَ

Huruf qaf terdapat di akhir kalimat.