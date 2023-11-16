Deretan Benda Peninggalan Nabi dan Rasul, Nomor 10 Tapak Kaki Rasulullah

BERIKUT ini dibahas benda peninggalan nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam dikenal sosok nabi serta rasul. Keduanya menjadi perantara turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Agama Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk mengenal 25 nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing sosoknya diceritakan dalam ayat-ayat suci Alquran.

Adapun bukti adanya kehadiran para nabi dan rasul juga turut ditemukannya sejumlah benda peninggalan. Ini sesuai dengan berbagai cerita atau riwayat.

Apa saja benda peninggalan nabi dan rasul yang ditemukan? Berikut ini Okezone sajikan 10 di antaranya:

1. Tongkat Nabi Musa Alaihissallam

Dalam ayat suci Alquran, Nabi Musa Alaihissallam dikisahkan mampu membelah Laut Merah untuk menghindari kejaran tentara Firaun yang ingin membunuhnya dengan sebuah tongkat kayu.

Peristiwa tersebut akhirnya membuat Nabi Musa Alaihissallam dan umatnya berhasil selamat dengan menyeberang dari Laut Merah.

Adapun tongkat Nabi Musa Alaihissallam tersebut diyakini berada dalam sebuah kotak bernama The Ark of the Covenant dan ditemukan seiring dengan terungkapnya kereta serta kota emas Firaun.

2. Kapal Nabi Nuh Alaihissallam

Sebagai umat Islam, tentu mengetahui kisah mengenai kaum Nabi Nuh Alaihissallam yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akibat ingkar terhadap wahyu-Nya.

Dikisahkan Nabi Nuh Alaihissallam dan sejumlah orang beriman selamat karena diperintahkan membuat kapal raksasa.

Adapun ilmuwan sempat mengungkap penemuan yang menghebohkan yakni sisa-sisa kapal raksasa Nabi Nuh Alaihissallam disebut ditemukan pada ketinggian 13.000 kaki di sebuah gunung di Turki.

3. Bangkai roda kereta tempur kerajaan Firaun

Di sekitar Teluk Aqaba di Nuweiba, Laut Merah , ilmuwan Ron Wyatt menemukan bangkai roda kereta tempur yang diyakini menjadi kendaraan tentara Firaun ketika mengejar Nabi Musa Alaihissallam.

Penemuan tersebut diperkuat adanya tulang dan tengkorak manusia di sekitar lokasi. Selain itu, arkeolog tersebut juga menemukan tulang-belulang kuda.

Sederet penemuan itu sempat menghebohkan dunia. Hingga kini para peneliti terus mencari tahu lebih lanjut terkait peradaban Nabi Musa Alaihissallam di sekitar Laut Merah.

4. Tabut perjanjian Nabi Musa Alaihissallam

Saat Nabi Musa Alaihissallam berhasil selamat dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, beliau disebut-sebut bertapa di sebuah gua sebelum akhirnya menerima wahyu berupa Kitab Taurat.

Adapun salah seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengklaim dirinya telah menemukan tabut perjanjian Nabi Musa Alaihissallam di Goa Yeremia, Israel, sejalan dengan penemuan yang diduga terkait dengan kerajaan Firaun.

5. Kunci-kunci Kakbah

Selanjutnya penemuan yang cukup menghebohkan dunia adalah adanya beberapa peninggalan yang terkait sosok Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Pertama adalah kunci Kakbah yang tersimpan dalam sebuah kantong kain berwarna hijau di dalam bangunan Istana Topkapi, Turki. Adapun replika dari kunci bangunan sakral umat Islam itu juga ditemukan dan disimpan oleh kerajaan Arab Saudi.