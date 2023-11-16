Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Gara-Gara Digoda Gerombolan Pria, Gadis Cantik Ini Dapat Hidayah dan Mantap Jadi Mualaf

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |09:17 WIB
Gara-Gara Digoda Gerombolan Pria, Gadis Cantik Ini Dapat Hidayah dan Mantap Jadi Mualaf
Kisah gadis cantik Gracia Victoria mantap jadi mualaf. (Foto: YouTube Ngaji Cerdas)
A
A
A

INILAH kisah mualaf cantik Gracia Victoria. Ia memeluk Islam sejak 2015. Ketika itu usianya baru 15 tahun, tepatnya kelas IX SMP. Ibunya lebih dulu menjadi mualaf, tepatnya satu tahun sebelum dirinya resmi sebagai Muslimah.

Gracia awalnya tidak menerima keputusan ibunya menjadi mualaf. Bahkan sempat terjadi perdebatan sengit hingga berujung cekcok antara dirinya dan ibunya. Tapi di sisi lain Gracia tidak membenci Islam, tapi hanya kesal kepada ibunya karena kini tidak bisa beribadah bersama.

"Tapi waktu itu rasa kesal bukan karena agamanya. Tapi karena ini sudah ngambil ibu saya. Jadi waktu itu saya sempat emosi, kesal sama ibu saya, bukan agamanya," kata Gracia, dikutip dari kanal YouTube Ngaji Cerdas.

Kemudian akhirnya Gracia dan ibunya tidak lagi memperdebatkannya. Masing-masing menjalankan ibadahnya, dan selama di rumah tidak membahas soal agama.

Saat kelas IX SMP, Gracia jatuh sakit. Ia menderita kelainan tulang belakang. Di mana kala itu sakitnya sudah cukup parah dan harus segera dioperasi.

Sejak itulah Gracia mulai mengenal Islam, karena sebelumnya hanya mengetahui dan tidak memahami isi Islam yang sebenarnya. Pengenalannya ini tanpa campur tangan ibunya, karena selama satu rumah ibunya tidak pernah mendoktrin anaknya sama sekali. 

Info grafis amalan di hari Jumat. (Foto: Okezone)

"Ibu saya cuma mempertontonkan apa yang seharusnya dipertontonkan, sebagai seorang Muslimah," ujar Gracia.

Kemudian hidayah yang mulai datang kepada Gracia ketika diri harus berhenti sekolah pada umumnya, dan harus belajar di rumah.

Suatu hari Gracia pergi ke supermarket. Ia mengenakan celana pendek dan itu adalah hal biasa yang dilakukannya. Namun sayangnya, ia malah mendapat pelecehan. Sebagian laki-laki yang melihatnya justru melakukan cat calling (menggoda).

Gracia merasa tidak nyaman karena perlakuan orang lain yang kerap menggodanya. Kemudian ia terbesit untuk memakai jilbab, karena Gracia merasa dengan begitu ia tidak akan digoda lagi.

"Tapi saya enggak ada niat masuk Islam waktu itu. Hanya niat pakai jilbab saja," terangnya. 

