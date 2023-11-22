Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Cara Membaca Lam Jalalah Tarqiq dan Contohnya dalam Alquran

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |08:22 WIB
Cara Membaca Lam Jalalah Tarqiq dan Contohnya dalam Alquran
Ilustrasi cara membaca lam jalalah tarqiq (Foto: Freepik)
A
A
A

CARA membaca hukum bacaan lam jalalah tarqiq yang perlu diperhatikan dalam ayat Alquran. Hukum bacaan lam jalalah dapat diartikan sebagai huruf lam yang terdapat pada lafadz Allah.

Hukum bacaan lam jalalah terbagi menjadi dua macam, yakni lam jalalah tafkhim dan lam jalalah tarqiq. Secara istilah, tarqiq berarti melafalkan huruf dengan tipis (ringan) sehingga saat membacanya tidak akan memenuhi mulut.

Cara membaca lam jalalah tarqiq adalah dengan membacanya tipis. Adapun posisi lidah harus tetap terhampar alias tidak terangkat. Saat mengucapkannya dengan makhraj yang tepat, maka otomatis suara tidak terasa memenuhi mulut.

Berikut adalah beberapa contoh bacaan lam jalalah tarqiq yang ada di dalam Al Quran.

1. QS. Al-Fatihah ayat 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Bacaan basmallah tersebut termasuk lam jalalah tarqiq karena terdapat huruf berharakat kasrah sebelum lafal Allah.

Halaman:
1 2
