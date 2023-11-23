Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Istri Memeriksa Handphone Suami, Ini Hukumnya Kata Buya Yahya

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |17:23 WIB
Istri Memeriksa Handphone Suami, Ini Hukumnya Kata Buya Yahya
KH Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya. (Foto: YouTube Al-Bahjah TV)
A
A
A

BUYA Yahya menjelaskan hukum istri memeriksa handphone suami menurut Islam. Dilaporkan zaman sekarang banyak istri merasa curiga kepada suami. Mereka bahkan sampai berani memeriksa HP milik suaminya.

Menanggapi hal itu, Buya Yahya mengatakan bahwa seorang istri harus siap jika dugaannya benar ketika membuka handphone suaminya.

Ilustrasi hukum istri memeriksa handphone suami. (Foto: Oliur/Unsplash)

Akan tetapi, lanjut Buya Yahya, lebih baik tidak melihat atau memeriksa handphone suami. Namun, cukuplah seorang istri melakukan perubahan agar tidak merusak hubungan rumah tangga.

"Anda cukup membuat perubahan saja. Dengan begitu secara otomatis ada wibawa dalam diri Anda," jelas pemilik nama lengkap KH Yahya Zainul Ma'arif ini seperti dikutip dari kanal YouTube-nya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/330/3168740/pernikahan-4Azq_large.jpg
Hukum Menikah jika Belum Mampu secara Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/614/3156264/bekam-4QMP_large.jpg
Apa Hukum Bekam dalam Islam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/330/3155929/judi-fyAN_large.jpg
Hukum Memberi Nafkah Keluarga dari Hasil Judi Slot dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/614/3085613/influencer-promosikan-judi-online-bagaimana-hukumnya-9pNlgSHbqb.jpg
Influencer Promosikan Judi Online, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/330/3083154/apakah-boleh-pakai-parfum-beralkohol-YcXJDPO693.jpg
Apakah Boleh Pakai Parfum Beralkohol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/614/3081393/dilarang-islam-ini-dampak-miras-bagi-kehidupan-agama-QWqAHQFEoY.jpeg
Dilarang Islam, Ini Dampak Miras bagi Kehidupan Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement