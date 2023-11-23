Istri Memeriksa Handphone Suami, Ini Hukumnya Kata Buya Yahya

BUYA Yahya menjelaskan hukum istri memeriksa handphone suami menurut Islam. Dilaporkan zaman sekarang banyak istri merasa curiga kepada suami. Mereka bahkan sampai berani memeriksa HP milik suaminya.

Menanggapi hal itu, Buya Yahya mengatakan bahwa seorang istri harus siap jika dugaannya benar ketika membuka handphone suaminya.

Akan tetapi, lanjut Buya Yahya, lebih baik tidak melihat atau memeriksa handphone suami. Namun, cukuplah seorang istri melakukan perubahan agar tidak merusak hubungan rumah tangga.

"Anda cukup membuat perubahan saja. Dengan begitu secara otomatis ada wibawa dalam diri Anda," jelas pemilik nama lengkap KH Yahya Zainul Ma'arif ini seperti dikutip dari kanal YouTube-nya.