Menag Serahkan 98.972 SK Inpassing di Momen Hari Guru Nasional 2023

DI momen Hari Guru Nasional 2023, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyerahkan SK Inpassing bagi 98.972 guru madrasah di Indonesia. HGN tahun ini mengusung tema "Guru Pembelajar Bahagia Mengajar".

"Setelah penantian selama 12 tahun, Insya Allah bulan Desember ini para guru akan menerima SK Inpassing. Akhir bulan ini tunjangan sebagai akibat dari terbitnya SK Inpassing juga sudah bisa dibayarkan," kata Menag di Basket Hall Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 24 November 2023.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada para guru, atas bakti dan dedikasi untuk terus menjadi suluh bangsa, mendidik seluruh siswa di Indonesia agar menjadi generasi yang berkarakter dan berkualitas," imbuhnya, dikutip dari Kemenag.go.id.

BACA JUGA: Viral Ustadz Gunawan Wakafkan Hartanya ke Masjid dan Rela Tinggal di Gubuk

Selain itu, Gus Men –sapaan akrabnya– juga menyampaikan permohonan maaf, mewakili semua siswa Indonesia, atas segala khilaf dan yang mungkin membuat bapak/ibu guru pernah marah.

"Saya yakin semua murid pernah melakukan kesalahan. Doa terbaik untuk para guru, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa terus memberi kekuatan, kesabaran dan kesehatan bagi para guru," ungkapnya.