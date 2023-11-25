Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Pria di Kudus Ngaku Imam Mahdi, Berani Sumpah di Bawah Alquran

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |14:20 WIB
Viral Pria di Kudus Ngaku Imam Mahdi, Berani Sumpah di Bawah Alquran
Viral pria di Kudus mengaku sebagai Imam Mahdi. (Foto: Instagram @fakta.jakarta)
A
A
A

VIRAL seorang pria di Kudus, Jawa Tengah, mengaku sebagai Imam Mahdi. Dia pun berani bersumpah di bawah kitab suci Alquran

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @fakta.jakarta, pria Kudus yang mengaku Imam Mahdi itu mengatakan bernama Muhammad Maulana Ishaq. Ia mengaku didatangi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dalam mimpi. 

Viral pria di Kudus mengaku sebagai Imam Mahdi. (Foto: Instagram @fakta.jakarta)

Dia juga menyebutkan kedatangan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam tersebut menjadikannya sebagai Imam Mahdi.

"Saya Muhammad Maulana Ishaq, orang Kudus asli, kelahiran Kudus, dan menetap di Kudus. Jika saya berbohong mengaku diutur Rasulullah, padahal bukan; jika saya bermimpi bertemu Rasulullah dan mengaku bermimpi; jika saya berbohong dan mencatut nama Nabi," ucapnya dengan tegas sambil mengangkat telunjuknya.

"Saya siap dengan konsekuensinya, mati dalam 10 hari di kamar sendiri, di rumah sendiri. Biar tidak dibunuh orang, yang membunuh adalah Allah dari tangan Rasulullah sendiri," ujarnya.

"Yang kedua, saya siap masuk neraka yang pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad, dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kamu, Nabi Muhammad Rasulullah," imbuhnya.

Diketahui bahwa Imam Mahdi atau Al Imam al-Mahdi adalah seseorang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan datang pada akhir zaman kelak untuk menjadi pemimpin yang menghancurkan segala kezaliman di muka bumi. 

Halaman:
1 2
