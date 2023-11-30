Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bentuk Alam Semesta seperti Terompet? Alquran dan Sains Beri Jawabannya

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |07:01 WIB
Bentuk Alam Semesta seperti Terompet? Alquran dan Sains Beri Jawabannya
Ilustrasi Alquran dan sains menjawab pertanyaan tentang bentuk alam semesta seperti terompet. (Foto: Shutterstock)
APAKAH benar bentuk alam semesta seperti terompet? Simak jawaban lengkapnya dari Alquran dan sains berikut ini.

Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, para ahli di dunia sudah banyak sekali menemukan hal-hal yang mengejutkan terkait alam semesta.

Info grafis amalan di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Salah satu yang cukup menghebohkan adalah klaim dari ilmuwan Barat yang mengaku telah menemukan terompet sangkakala, sebuah alat yang menjadi penanda hari kiamat dan tertuang dalam berbagai literatur Islam.

Dikutip dari kanal YouTube Islam Populer, Profesor Frank Steiner dari Universitas Ulm Jerman menemukan sesuatu yang sangat mencengangkan. Ia menyebut terompet sangkakala itu adalah bumi beserta seluruh alam semesta yang dihuni makhluk hidup saat ini.

Penelitiannya sendiri menggunakan sebuah peralatan canggih milik NASA yang bernama Wilkinson Microwave Anisotropy Prob (WMAP). Menurut hasil observasi itu terungkap alam semesta ternyata berbentuk seperti terompet.

Secara spesifik, WMAP mendeteksi bagian ujung belakang terompet merupakan alam semesta yang tidak bisa diamati dan masih berkaitan dengan peristiwa Big Bang yang terjadi 13 miliar tahun lalu.

Laludi bagian depan menjadi lokasi planet bumi dan seluruh sistem tata surya berada. Ini merupakan alam semesta yang masih mungkin diamati atau observable. 

