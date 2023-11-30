SIKSA kubur banyak dibahas dalam ajaran Islam. Pasalnya, semua makhluk yang bernyawa di dunia pasti akan mati. Setelah mati, dihidupkan kembali di alam kubur (barzakh).
Meski demikian, banyak riwayat menjelaskan tentang nikmat dan siksa kubur. Bagi mereka yang dapat menjawab pertanyaan para malaikat akan memperoleh nikmat kubur hingga datangnya hari kiamat.
Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab 'Ar-Ruh' menjelaskan ada dua jenis siksa kubur. Pertama, ada yang terus-menerus. Adapun dalilnya adalah:
اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا
"Pada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang …" (QS Ghafir: 46)