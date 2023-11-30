Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Nonton Film Dewasa Bersama Pasangan Halal, Ini Hukumnya Menurut Islam

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |10:01 WIB
Nonton Film Dewasa Bersama Pasangan Halal, Ini Hukumnya Menurut Islam
Ilustrasi hukum menonton film dewasa bersama pasangan halal menurut Islam. (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH hukum menonton film dewasa atau porno bersama pasangan halal menurut Islam. Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA mengatakan jelas haram melihat hal-hal yang bernuansa pornografi. 

"Hukumnya haram. Kalau Anda bilang, saya ingin meningkatkan gairah saya. Itu bukan caranya. Ulama mengatakan, barang siapa yang menonton film porno (film dewasa), walaupun dengan pasangan halalnya, itu hanya akan mematikan syahwatnya kepada pasangannya yang halal," tegas Ustadz Khalid Basalamah, dikutip dari kanal YouTube Lentera Islam.

Info grafis kejadian besar sebelum kiamat. (Foto: Okezone)

Ia mengungkapkan, pasti setelah menonton film porno akan bergairah melakukannya, tapi yang dibayangkan adalah orang-orang yang ada di film tersebut. Bukan lagi istri atau suami yang halal di hadapan mata.

Ustadz Khalid menegaskan, ini secara syariat hukumnya haram. Tidak boleh seseorang melakukan hubungan biologis tapi membayangkan orang lain. Laki-laki mambayangkan perempuan lain atau perempuan membayangkan laki-laki lain. Hukumnya haram.

"Berfantasi itu haram bila dengan yang tidak halal. Itu enggak boleh. Membayang-bayangkan dan itu akan terjadi," jelasnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
