Mantap Memeluk Islam, Gadis Cantik Ini Rela Diusir dari Rumah Hanya Bawa Seragam Sekolah

INILAH kisah mualaf gadis cantik bernama Nova Hasanah. Dirinya rela diusir dari rumah demi memeluk agama Islam. Bahkan, ia pergi hanya membawa uang Rp20 ribu dan sehelai seragam sekolah.

Gadis cantik bernama asli Renova Hutagaol ini mendapat hidayah Islam bermula ketika merasakan kedamaian saat mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Alquran dari seorang temannya. Mulai dari situ, ia merasa penasaran terhadap agama Islam.

Berawal dari rasa penasaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab dengan memberikan mimpi kepada Nova. Kala itu ia mimpi ada cahaya putih dengan raut wajah ayahnya dengan mengucapkan kalimat syahadat.

Mulai dari situ, Nova pun bertanya kepada ibunya. Ibunya menjawab semoga hal tersebut merupakan hidayah. Mendengar jawaban tersebut, dia mencari tahu tentang Islam. Nova berhenti di satu titik ketika menemukan Surat Al Ikhlas Ayat 3.