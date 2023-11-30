Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Mantap Memeluk Islam, Gadis Cantik Ini Rela Diusir dari Rumah Hanya Bawa Seragam Sekolah

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |11:01 WIB
Mantap Memeluk Islam, Gadis Cantik Ini Rela Diusir dari Rumah Hanya Bawa Seragam Sekolah
Ilustrasi kisah gadis cantik Nova Hasanah memeluk Islam. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH kisah mualaf gadis cantik bernama Nova Hasanah. Dirinya rela diusir dari rumah demi memeluk agama Islam. Bahkan, ia pergi hanya membawa uang Rp20 ribu dan sehelai seragam sekolah. 

Gadis cantik bernama asli Renova Hutagaol ini mendapat hidayah Islam bermula ketika merasakan kedamaian saat mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Alquran dari seorang temannya. Mulai dari situ, ia merasa penasaran terhadap agama Islam.

Kisah gadis cantik Nova Hasanah masuk Islam. (Foto: YouTube Mualaf Jonathan Fang Yin Baru)

Berawal dari rasa penasaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab dengan memberikan mimpi kepada Nova. Kala itu ia mimpi ada cahaya putih dengan raut wajah ayahnya dengan mengucapkan kalimat syahadat.

Mulai dari situ, Nova pun bertanya kepada ibunya. Ibunya menjawab semoga hal tersebut merupakan hidayah. Mendengar jawaban tersebut, dia mencari tahu tentang Islam. Nova berhenti di satu titik ketika menemukan Surat Al Ikhlas Ayat 3. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
islam Gadis Cantik Mualaf
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/614/3182602/pebasket_dallas_mavericks_kyrie_irving-C2s5_large.jpg
Kisah Mualaf Kyrie Irving, Pebasket Top NBA yang Putuskan Memeluk Agama Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/614/3180517/jeff_monson-D7Mc_large.jpg
Kisah Mualaf Jeff Monson, Petarung MMA yang Masuk Islam karena Lihat Teman-temannya Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178544/farel_prayoga-ftBZ_large.jpg
Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175931/tommaso_bortolazzo-icjy_large.jpg
Kisah Aktivis Global Sumud Flotilla Masuk Islam Usai Lihat Tindakan Polisi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/614/3130621/pemimpin_geng_masuk_islam-BM1f_large.jpg
Pemimpin Geng yang Masuk Islam, Begini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/621/3108782/richard_lee-Ayen_large.jpg
Dokter Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman Berikan Kesaksian
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement