Kisah Mualaf Antonio Claudio Mantan Pemain Andalan Persija Jakarta

INILAH kisah mualaf Antonio Claudio. Ia merupakan mantan pemain sepakbola yang dahulu selalu menjadi andalan klub Ibu Kota Persija Jakarta.

Sebagaimana telah Okezone himpun, Persija Jakarta menjadi klub pertama bagi Antonio Claudio. Bek tangguh ini bergabung dengan skuad Macan Kemayoran pada 2001 hingga 2004.

Penampilan apik pemain yang akrab disapa Toyo itu berhasil membawa Persija Jakarta meraih gelar juara Liga Indonesia.

Saat itu pesepakbola kelahiran Brasil, 16 April 1973, tersebut membantu Persija juara Liga Indonesia 2001 setelah di partai puncak mengalahkan PSM Makassar.