HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Gunung Api Yaman Menurut Sains dan Al Quran

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |06:40 WIB
Gunung Api Yaman Menurut Sains dan Al Quran
Ilustrasi Gunung Api Yaman menurut sains (Foto: Freepik)
GUNUNG api Yaman menurut sains dan Al Quran menarik untuk dikulik. Salah satu gunung yang terletak di Kota Aden ini dekat dengan kawah gunung api dan dihuni oleh sekitar 800 ribu penduduk.

Kawah gunung api yang terbentuk jutaan tahun lalu ini merupakan salah satu gunung api terbesar di dunia.

Lantas, bagaimana pendapat gunung api Yaman menurut sains dan Al Quran? Melansir IHA News, gunung api di Kota Aden terbentuk sekitar 6 juta tahun yang lalu pada zaman Miosen akhir dan Pliosen. Proses pembentukan gunung api ini berlangsung selama sekitar satu juta tahun dengan periode aktivitas dan istirahat.

Gunung api Aden diklasifikasikan sebagai gunung berapi kerucut komposit berdasarkan studi yang menggunakan metode penanggalan kalium-argon.

Secara sains, keberadaan gunung api di Kota Aden dapat dijelaskan sebagai bagian dari aktivitas geologi yang terjadi di kawasan tersebut. Adanya pergerakan lempeng tektonik dan retakan di Laut Merah memicu terbentuknya kawah gunung api ini.

Keberadaan gunung api di Kota Aden ini juga dianggap sebagai fenomena kosmik. Bahkan gunung api ini dianggap sebagai peristiwa terakhir yang akan terjadi di bumi sebelum hari kiamat.

