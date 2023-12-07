10 Nama Anak Perempuan Islami Berawalan A, Miliki Arti Cahaya hingga Bahagia

SIMAK berikut ini pembahasa rekomendasi nama anak perempuan Islami berawalan huruf A. Diketahui bahwa nama Islami menjadi pilihan terbaik orangtua Muslim untuk diberikan kepada buah hatinya.

Selain memiliki penyebutan bagus, nama anak Islami juga pasti menyimpan makna penuh kebaikan. Selain itu, bisa menjadi doa hingga si buah hati beranjak dewasa.

Pembina Mualaf Masjid Agung Sunda Kelapa Ustadz Agustin Amirudin mengatakan, supaya anak tumbuh dengan baik, nama yang diberikan juga harus sejalan dengan harapan serta akhlaknya yang mulia.

"Karena nama adalah doa," kata Ustadz Agustin kepada Okezone saat ditemui di Masjid Agung Kelapa, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Rasulullah Shalallahu alaihi wassallam bersabda:

‏ ﺇِﻧَّﻜُﻢْ ﺗُﺪْﻋَﻮْﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺳْﻤَﺎﺀِ ﺁﺑَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺣْﺴِﻨُﻮﺍ ﺃَﺳْﻤَﺎﺀَﻛُﻢْ

Artinya: "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian." (HR Abu Dawud dab Al Baihaqi, sebagian ulama menilai sanadnya munqathi’, sebagian menilai sanadnya jayyid)