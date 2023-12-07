Ikhtiar BRI Melawan "Penumpang Gelap" Digitalisasi Keuangan di Kotak Amal

KOTAK amal mulai “berjalan” beberapa saat setelah khotib naik mimbar. Salah satu jamaah mengeluarkan telpon pintarnya. Selanjutnya dia terlihat menekan layar telpon pintarnya, mengarahkan kamera ke barcode QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard ) yang ada di bagian atas kotak amal.

Selesai, kotak amal kembali bergeser, orang itu kembali menekan layar handphone, sebelum memasukkannya kembali ke dalam kantongnya. Jamaah tersebut adalah Ikhsan. “Tentu saja keberadaan QRIS memudahkan untuk beramal,” kata Ihsan kepada Okezone.com, setelah selesai pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Bimantara, Jakarta, (1/12/2023).

Ihsan mengaku sering menggunakan QRIS saat melakukan transaksi, termasuk beramal di kotak amal. “Hampir setiap jumatan, menggunakan QRIS. Karena lebih gampang. Apalagi saya termasuk jarang membawa uang tunai” tambahnya.

Penggunakaan QRIS di kotak amal kini lazim dilakukan masjid-masjid di Indonesia sebagai bagian dari layanan dan digitalisasi untuk Masyarakat. Masyarakat pun mulai familiar dan nyaman beramal dengan duit digital karena merasa dimudahkan saat beramal. Lihat saja di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Istiqlal adalah contoh Masjid yang benar benar ramah untuk generasi cashless, terutama sejak pengurus menerima 300 kotak amal berbarcode (QRIS) dari BRI. Kotak amal metode QRIS diterima langsung secara simbolis oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. “Beramal tidak lagi harus melalui uang tunai," kata KH. Nasaruddin seperti dikutip situs resmi Masjid Istiqlal (2/9/2021).

Senin (4/12/2023), saat berkunjung ke sana, kotak amal dengan QRIS BRI tersebut masih tersebar di banyak sudut termasuk di area utama tempat shalat Masjid Istiqal di lantai 2. Pengurus masjid Istiqlal Budi Firmansyah mengungkapkan jika semua kotak amal masjid Istiqlal memang diberi barcode, termasuk QRIS BRI. “Penggunaan QRIS memudahkan dalm berinfaq bagi jamaah,” kata Budi saat dikonfirmasi melalui whatsapp, Rabu (29/11/2023).