HOME MUSLIM TAUSYIAH

Terungkap! Ini Waktu Sholat yang Memiliki Pahala Paling Besar

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |13:09 WIB
Terungkap! Ini Waktu Sholat yang Memiliki Pahala Paling Besar
Ilustrasi waktu sholat dengan pahala paling besar. (Foto: Okezone)
A
A
A

TERUNGKAP waktu sholat yang memiliki pahala paling besar. Sholat merupakan salah satu kewajiban yang harus dikerjakan umat Islam. Bagi Muslim yang tidak pernah meninggalkan sholat maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin surga hingga banyak keberkahan lainnya.

Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA mengatakan, dari lima waktu sholat yang diwajibkan, ada satu yang paling utama yaitu Sholat Ashar.

"Sholat yang paling afdhal adalah Sholat Ashar. Paling besar pahalanya," ungkap Ustadz Khalid Basalamah, dilansir kanal YouTube Menara Islam.

Info grafis makna di balik pengurangan jumlah waktu sholat saat peristiwa Isra Miraj. (Foto: Okezone)

Ia melanjutkan, tingkatan berikutnya yaitu Sholat Subuh dan Isya. Setelah itu Sholat Zuhur dan Magrib. Akan tetapi bukan berarti sholat selain Ashar adalah sia-sia, semuanya diwajibkan serta terdapat pahala besar di dalamnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: "Periharalah semua sholatmu, dan (peliharalah) sholat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam sholatmu) dengan khusyuk." (QS Al Baqarah: 238) 

1 2
