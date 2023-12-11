Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

UNESCO Resmi Menetapkan Buka Puasa sebagai Warisan Budaya Tak Benda

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |19:11 WIB
UNESCO Resmi Menetapkan Buka Puasa sebagai Warisan Budaya Tak Benda
Ilustrasi UNESCO resmi menetapkan kegiatan buka puasa sebagai warisan budaya tak benda. (Foto: Shutterstock)
THE United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) resmi menetapkan buka puasa sebagai warisan budaya tak benda. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi kaum Muslimin di dunia. 

Diketahui bahwa buka puasa atau yang disebut juga eftari, iftar, atau iftor adalah sebuah rutinitas yang dilakukan umat Islam. Buka puasa dilakukan pada waktu maghrib setelah menahan makan dan minum sejak matahari terbit hingga terbenam di bulan Ramadhan.

Info grafis doa buka puasa. (Foto: Okezone)

Badan Kebudayaan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut mengakui buka puasa yang dilakukan Muslimin pada bulan Ramadhan sebagai bagian dari katalog warisan budaya tak benda. Penetapannya dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023.

Permohonan tradisi sosiokultural ini diajukan secara bersamaan oleh Iran, Turki, Azerbaijan, dan Uzbekistan ke UNESCO.

"Buka puasa, yang dilakukan setelah adzan maghrib selama Ramadhan, dikaitkan dengan pertemuan yang memperkuat ikatan keluarga dan komunitas dan mempromosikan amal, solidaritas, dan pertukaran sosial," jelas UNESCO, dihimpun dari Daily Sabah, Senin (11/12/2023). 

