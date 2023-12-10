Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa Buka Puasa Senin Kamis Sesuai Sunnah Nabi

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |11:10 WIB
Bacaan Doa Buka Puasa Senin Kamis Sesuai Sunnah Nabi
Ilustrasi doa buka puasa Senin Kamis sesuai sunnah Nabi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH bacaan doa buka puasa Senin Kamis sesuai sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Puasa Senin Kamis sendiri memiliki banyak keistimewaan bagi Muslim yang mengerjakannya. 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam diketahui juga selalu melaksanakan puasa Senin Kamis. Alasannya pada hari Senin dan Kamis adalah waktu dihadapkannya amal salih setiap Mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ketika buka puasa Senin Kamis disunahkan membaca doa. Setelah meneguk air, pertama adalah membaca Bismillah yang artinya 'Dengan menyebut nama Allah'. Dilanjutkan dengan doa kedua yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam.

Ibnu Umar Radhiallahu 'anhu berkata:

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله

Artinya: "Biasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam jika berbuka Beliau berdoa: Dzahabazh zhama'u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah (Telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan, dan telah diraih pahala insya Allah)." (HR Abu Daud Nomor 2357, An-Nasa'i Nomor 3315, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abi Daud)

Dihimpun dari Muslim.or.id, ada makna yang sangat baik di balik doa berbuka puasa tersebut. Semua Muslim diajarkan selalu bersyukur karena masih bisa berpuasa sekaligus menikmati waktu berbuka saat azan Sholat Magrib berkumandang.

Berbuka puasa adalah salah satu waktu yang paling bahagia bagi umat Islam. Sebagaimana dalam riwayat hadits, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

للصائم فرحتان : فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه

Artinya: "Orang yang puasa mendapatkan dua kebahagiaan bahagia saat berbuka, dan bahagia saat bertemu dengan Rabb-nya." (Muttafaq 'alaihi) 

1 2
