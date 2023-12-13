Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ketika Syekh Ali Jaber Pernah Ungkap Dosa Istri Marahi Suami yang Banyak Kekurangan

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |19:13 WIB
Ketika Syekh Ali Jaber Pernah Ungkap Dosa Istri Marahi Suami yang Banyak Kekurangan
Ilustrasi Syekh Ali Jaber pernah mengungkap dosa istri marahi suami yang banyak kekurangan. (Foto: RCTI)
A
A
A

SYEKH Ali Jaber pernah mengungkap dosa bagi istri yang berani memarahi suami karena banyak kekurangan. Ia pun mengingatkan agar para istri jangan sampai melakukannya.

Syekh Ali Jaber mengatakan seorang istri tidak boleh marah kepada suami meski memiliki banyak kekurangan. Istri harus bersikap lemah lembut dan memberikan kasih sayang terhadap suaminya.

Suami istri. (Foto: Freepik)

"Seorang istri enggak boleh marahi suaminya, bagaimanapun keadaan suami banyak kekurangannya, tetapi istri harus lembut dan penuh kasih sayang," beber Syekh Ali Jaber, dinukil dari kanal YouTube Kompilasi Taushiyah.

Istri dapat menasihati, menegur, suaminya dengan cara yang baik. Misalnya, mencari waktu yang tepat dan tidak menasihati di depan banyak orang.

"Kalau dia melihat banyak kekurangan suaminya, dia nasihati; dan kalau nasihati jangan di depan orang, menasihati juga mengambil posisi kapan kira-kira waktunya. Jangan baru datang dari kantor, capek habis macet, langsung ini ada yang saya mau bicarakan," ujarnya. 

Halaman:
1 2
