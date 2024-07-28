Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Syekh Ali Jaber Rutin Mengerjakan Amalan yang Pahalanya seperti Haji

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |10:28 WIB
Kisah Syekh Ali Jaber Rutin Mengerjakan Amalan yang Pahalanya seperti Haji
Ilustrasi Syekh Ali Jaber pernah ungkap amalan yang pahalanya seperti haji. (Foto: Okezone)
A
A
A

INILAH kisah Syekh Ali Jaber rutin mengerjakan amalan yang pahalanya seperti haji dan sholat. Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam pernah mengatakan ada amalan yang pahalanya jauh lebih besar dari haji dan sholat.

Dilansir kanal YouTube Ceramah Singkat, Syekh Ali Jaber rahimahullah pernah menyebutkan ada amalan yang pahalanya melebihi ibadah haji dan sholat. Amalan yang dimaksud adalah berdzikir.

Info grafis Syekh Ali Jaber. (Foto: Okezone)

"Dzikir itu termasuk salah satu amalan sederhana, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar daripada haji, jauh lebih besar daripada sholat sendiri," ucapnya.

"Dzikir itu jauh lebih besar, tersirat ulama dzikir itu jauh lebih besar, maksudnya itu jauh lebih besar dari sholat sendiri. Ada yang menafsirkan adalah dzikir di dalam sholat itu jauh lebih tinggi daripada sholat itu sendiri," imbuhnya.

Sebab dalam sholat dari awal hingga akhir merupakan perwujudan dari dzikir. Pada hadits lain juga dijelaskan jika rutin melakukan dzikir setelah Sholat Subuh berjamaah dan melaksanakan sholat dua rakaat setelahnya dapat mendatangkan pahala setara haji dan umrah.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda, "Barang siapa yang Sholat Subuh berjamaah, kemudian dia tetap duduk sambil berzikir kepada Allah sampai matahari terbit dan kemudian sholat dua rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah." 

Halaman:
1 2
