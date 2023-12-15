Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa di Antara 2 Khutbah Jumat

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |12:53 WIB
Doa di Antara 2 Khutbah Jumat
Ilustrasi (Foto: Freepik)
DOA di antara 2 khutbah Jumat ini wajib diketahui. Dalam pelaksanaan shalat Jumat akan dibarengi dengan dua khutbah sebagai syarat sahnya. Khutbah shalat Jumat dilakukan dua kali yang dipisah dengan duduk.

Di mana artinya sebelum khatib menyampaikan khutbah kedua, ia harus duduk terlebih dahulu.

Di jenda antara 2 khutbah Jumat inilah khatib dan jamaah dianjurkan untuk memperbanyak doa demi meraih keberkahan dan ampunan. Pasalnya, waktu tersebut dianggap mustajab untuk berdoa.

Lantas, doa apa yang harus dipanjatkan saat jeda antara 2 khutbah Jumat tersebut?

Dilansir dari laman NU Online, Syekh Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan dalam jeda tersebut khatib disunnahkan untuk membaca surat al-Ikhlas. Sunnah tersebut diambil dari hadist Nabi Muhammad riwayat Ibnu Hibban.

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW membaca sebuah ayat Alquran saat duduk diantara dua khotbahnya. Ayat tersebut adalah al-Ikhlas yang memiliki keutamaan dan kekhususan melebihi surat lainnya.

Dalam kitab al-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubra ditegaskan:

“Disebutkan dalam kitab al-‘Ubâb, bahwa disunahkan bagi khatib membaca Surat al-Ikhlas. Dalam penjelasannya atas kitab tersebut aku mengatakan, aku tidak melihat satupun ulama yang menjelaskan tentang kesunahan membaca surat al-Ikhlas bagi khatib secara khusus saat ia duduk di antara dua khutbah.

1 2
