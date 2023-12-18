Viral Potret Asli Cut Nyak Dien Berhijab, Ini Faktanya

VIRAL potret asli Cut Nyak Dien berhijab. Apakah benar foto tersebut? Ini Faktanya. Silakan disimak secara jelas.

Cut Nyak Dien adalah wanita pahlawan nasional asal Aceh. Berkat perjuangan gigih melawan kolonial Belanda, Cut Nyak Dien kemudian disebut juga sebagai "Ratu Aceh".

Cut Nyak Dien lahir pada 12 Mei 1848. Semasa hidup, beliau terus berjuang mencapai tujuan bangsa Indonesia, yakni bebas dari penjajah. Bahkan, perjuangan Cut Nyak Dien sangat ditakuti bangsa Belanda.

Akibat usianya yang makin tua dan muncul penyakit, Cut Nyak Dien diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Alasannya, Belanda masih takut akan kehadiran Cut Nyak Dien dan memotivasi warga Aceh untuk terus berjuang jika dirinya tetap di sana.

Cut Nyak Dien juga dijuluki sebagai "Ibu Perbu" karena ahli dalam agama Islam. Hal ini diketahui oleh pasangan tahannya yang merupakan seorang ulama bernama Ilyas.

Sang "Ibu Perbu" acap kali diminta untuk menjadi guru mengaji bagi masyarakat di daerah setempat.