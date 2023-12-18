Ketika Abu Nawas Bikin Jin Ifrit Ngaku Kalah

ABU Nawas disebut-sebut oleh Baginda Raja lebih hebat dari jin ifrit. Ini gara-gara Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya.

Baginda Raja membaca Surat An-Naml Ayat 39–40 yang artinya:

"Jin Ifrit berkata, 'Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu; dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya.' Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, 'Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.' Maka ketika dia (Sulaiman) melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, 'Ini termasuk karunia Rabbku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari (nikmat-Nya). Barangsiapa bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Rabbku Mahakaya, Mahamulia'." (QS An-Naml: 39–40)

Raja mencermati ayat tersebut. Jin ifrit saja bisa dikalahkan seorang ulama, berarti manusia lebih sakti daripada jin. Ulama di masa Raja Sulaiman lebih cepat memindahkan singgasana Ratu Bilqis dibanding jin ifrit.

Ulama itu mampu membawa singgasana ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia mengedipkan mata. Sedangkan jin ifrit hanya mampu membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia bangkit dari tempat duduknya.

Baginda Raja tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar.

Bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. "Kalau di masa Raja Sulaiman ada ulama yang lebih hebat dari jin ifrit, di masa sekarang ada Abu Nawas," ujar Raja dalam hati, seperti dikutip dari Kalam Sindonews.

Raja pun segera memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda bersabda, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku?"

Abu Nawas tidak langsung menjawab. la berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda Raja, kecuali kalau ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu.