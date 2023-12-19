Kisah Syekh Yasin Al Fadani Ulama Keturunan Padang yang Dijuluki Musnid Dunia

INILAH kisah Syekh Yasin Al Fadani ulama keturunan Padang, Sumatera Barat. Beliau juga dijuluki sebagai Musnid Dunia.

Sebagaimana telah Okezone himpun, Syekh Yasin Al Fadani memiliki nama lengkap Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Beliau lahir di Kota Makkah, Arab Saudi, pada 17 Juni 1915 (1335 Hijriyah, riwayat lain menyebutkan 1337 Hijriah).

Selain ulama, Syekh Yasin Al Fadani merupakan seorang ahli sanad hadits. Dalam ilmu falak, beliau dijuluki sebagai Musnid Dunia atau orang yang menjelaskan sebuah hadits dengan menyebutkan sanadnya.

Pada masanya, Syekh Yasin Al Fadani memiliki sanad ilmu terbanyak sehingga dijuluki sebagai "Musnid Dunia".

Syekh Yasin Al Fadani merupakan putra dari ulama terkenal asal Padang bernama Syekh Muhammad Isa Al Fadani.

Beliau mendapat pendidikan langsung dari sang ayah pada awal masa pendidikannya, termasuk pelajaran membaca Alquran, tauhid, fikih, gramatika Arab, dan sebagainya.

Pada usia 8 tahun, Syekh Yasin Al Fadani mampu menghafal Alquran dengan baik dan benar berkat sang ibu yang juga seorang penghafal Alquran.

Pada 1928, Syekh Yasin Al Fadani menimba ilmu selama di Madrasah Ash-Shaulathiyah Al-Hindiyah selama 7 tahun. Beliau diajarkan oleh Syekh Mukhtar Usman Makhdum, Sayyid Hasan Al-Masysyath, dan Sayyid Muhsin bin Ali Al-Musawa.

Pada 1935, Syekh Yasin Al Fadani pindah ke Madrasah Dar Al 'Ulum. Setelah lulus dari sana, beliau diminta oleh masyayikh untuk menjadi pengajar dan penanggung jawab madrasah.

Syekh Yasin Al Fadani juga aktif mengajar di Masjidil Haram. Penduduk Makkah sangat menyukai majelis taklim tersebut sehingga beliau mengadakan pelajaran tambahan di rumah.

Meskipun telah menjadi guru, Syekh Yasin tetap giat menimba ilmu. Bahkan, guru beliau mencapai 700 orang jumlahnya. Beliau sangat menghormati para gurunya.

Selain itu, Syekh Yasin Al Fadani memiliki kurang lebih 500 sanad keilmuan terkemuka.