Kisah Mike Tyson Petinju Mualaf yang Ternyata Takut Neraka dan Sering Menangis

INILAH kisah Mike Tyson petinju mualaf yang ternyata takut neraka dan sering menangis. Ia mendapat hidayah Islam ketika berada di dalam penjara.

Mike Tyson mengaku sempat sering menangis karena merasa dirinya dekat dengan neraka saat masih aktif di dunia tinju. Mike Tyson merasa kehadiranya di atas ring membawa dampak buruk bagi orang lain.

Dia merasa sangat buruk dan bahkan dekat dengan neraka karena banyak orang yang membencinya.

"Saya merasa seperti, 'Saya akan melakukan sesuatu yang buruk pada orang ini yang tidak disukai keluarganya'," beber Mike Tyson, seperti dikutip dari Mirror, Selasa (19/12/2023).

"Jika benar begitu, saya benar-benar bersalah dan merasa sangat buruk pada akhirnya. Itu karena cara saya bertarung," imbuhnya.

Mike Tyson dikenal sebagai salah satu atlet tinju ternama juara dunia kelas berat. Ia dianggap petarung menakutkan dalam sejarah tinju dunia.

The Baddest Man on the Planet –julukan Mike Tyson– secara luas dianggap sebagai petinju kelas berat terbesar sepanjang masa. Tapi di luar ring tinju, Si Leher Beton ini kerap terjerat kasus hukum karena melakukan hal-hal kontroversial.

Salah satu kelakuan menyimpangnya, Mike Tyson dilaporkan melakukan pemerkosaan pada tahun 1992. Alhasil, petinju juara dunia itu ditahan polisi dan harus melalui 3 tahun di balik jeruji besi penjara.

Luar biasanya, Iron Mike –julukan lain Mike Tyson– dilaporkan menunjukkan perubahan kepribadian yang signifikan selama berada di penjara. Bahkan menurut laporan laman Republic World, dia mendapat hidayah Islam saat berada di penjara.