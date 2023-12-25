Ini Hukum Bunuh Diri Menurut Islam

Ilustrasi hukum bunuh diri menurut Islam. (Foto: Freepik)

BERIKUT ini dijelaskan hukum bunuh diri menurut Islam. Dalam ajaran agama Islam, ada aturan yang membahas tentang bunuh diri.

Terkait hukum bunuh diri menurut Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Alquran Surat An-Nisa Ayat 29 yang artinya: "Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Diriwayatkan dalam hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, "Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diazab dengan itu di hari kiamat." (HR Bukhari dan Muslim)

Dilansir kanal YouTube Chanel Cahaya Islam, Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA mengatakan bunuh diri tidak boleh, haram, menurut agama Islam.