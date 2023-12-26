Buat Ayah yang Mau Menikahkan Putrinya, Ingat Nasihat Rasulullah Ini

RASULULLAH pernah memberi nasihat untuk para ayah yang mau menikahkan putrinya. Diketahui bahwa orangtua terutama ayah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak perempuannya atau putrinya.

Ustadz dr Raehanul Bahraen M.Sc Sp.PK, dikutip dari unggahan di akun Instagram-nya, memberi nasihat khusus untuk ayah sang kepala keluarga dalam menentukan calon menantu untuk putrinya.

"Janganlah kamu menikahkan putrimu kecuali dengan laki-laki yang bertakwa. Karena jika dia mencintai istrinya maka akan memuliakannya dan jika tidak suka maka tidak akan mendzaliminya."

Ia pun memberi tahu alasan laki-laki tidak perlu ada wali nikah, sedangkan wanita wajib? Sebab, tugas wali adalah menjaga anak perempuannya dari laki-laki tidak bertakwa.

"Hanya ingin manisnya saja lalu dibuang diempaskan. Bukanlah lebah yang menyerbukkan bunga, tapi tawon yang menyerap sari pati, menghancurkan lalu layulah bunga," ungkapnya.

Ia melanjutkan, anak perempuan mudah sekali terlena bahkan "gelap mata" dengan romatis sesaat dan pengorbanan semu laki-laki, padahal bisa saja dia "rubah bertopeng kelinci".

Inilah tugas para ayah agar anak perempuannya mendapat suami yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.