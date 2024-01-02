Tanggal Penting Umat Islam di Tahun 2024, Ada Idul Fitri dan Idul Adha

Ilustrasi tanggal penting umat Islam di tahun 2024. (Foto: Okezone)

BERIKUT tanggal penting umat Islam di tahun 2024 yang perlu diketahui. Hal ini berguna agar kaum Muslimin tidak tertinggal akan hari-hari besar Islam.

Tanggal penting umat Islam merupakan momen ibadah yang harus dilakukan seperti halnya bulan Ramadhan.

Mengetahui tanggal-tanggal penting tersebut merupakan pengingat bagi kaum Muslimin untuk melaksanakan ibadah dengan penuh kesadaran.

Dilansir dari unggahan akun Instagram @sholawat.bareng, berikut daftar tanggal penting umat Islam di tahun 2024:

- 13 Januari 2024: 1 Rajab 1445 Hijriyah

- 11 Februari 2024: 1 Syakban 1445 Hijriyah