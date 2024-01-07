Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Toilet Paling Estetik di Dunia dengan View Pantai dan Bukit, Lokasinya di Indonesia Lho

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |09:08 WIB
Viral Toilet Paling Estetik di Dunia dengan View Pantai dan Bukit, Lokasinya di Indonesia Lho
Viral toilet paling estetik di dunia dengan view pantai dan bukit. (Foto: TikTok @irzaandika28)
A
A
A

VIRAL toilet paling estetik di dunia dengan view alias pemandangan pantai dan bukit. Ternyata lokasinya masih di wilayah Indonesia lho. Masya Allah.

Ya, lokasi toilet viral paling estetik di dunia ini terletak di Jalur Lintas Selatan Tulungagung, Jawa Timur. Hal menarik ini pun menjadi pusat perhatian warganet di linimasa media sosial.

Viral toilet paling estetik di dunia dengan view pantai dan bukit. (Foto: TikTok @irzaandika28)

Dilansir unggahan viral akun TikTok @irzaandika28. Pemilik akun menampilkan sebuah pemandangan pantai dan bukit dari dalam toilet.

Dalam video viral itu terlihat awalnya pemilik akun membuka sebuah pintu toilet. Tidak disangka-sangka di dalam toilet tersebut dapat terdapat pemandangan pantai dan bukit yang sangat indah.

Toilet berbentuk persegi tersebut sengaja tidak dibeton bagian belakangnya, hanya digantungkan sebuah tirai kayu gulung dan dihiasi tanaman gantung. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/614/3092555/gus-miftah-hina-penjual-es-teh-mui-tanda-tak-belajar-etika-ssUglhDGe7.jpg
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, MUI: Tanda Tak Belajar Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089796/viral-transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-tegaskan-langgar-agama-sB7tj00NgB.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI Tegaskan Langgar Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement