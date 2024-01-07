Viral Toilet Paling Estetik di Dunia dengan View Pantai dan Bukit, Lokasinya di Indonesia Lho

Viral toilet paling estetik di dunia dengan view pantai dan bukit. (Foto: TikTok @irzaandika28)

VIRAL toilet paling estetik di dunia dengan view alias pemandangan pantai dan bukit. Ternyata lokasinya masih di wilayah Indonesia lho. Masya Allah.

Ya, lokasi toilet viral paling estetik di dunia ini terletak di Jalur Lintas Selatan Tulungagung, Jawa Timur. Hal menarik ini pun menjadi pusat perhatian warganet di linimasa media sosial.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @irzaandika28. Pemilik akun menampilkan sebuah pemandangan pantai dan bukit dari dalam toilet.

Dalam video viral itu terlihat awalnya pemilik akun membuka sebuah pintu toilet. Tidak disangka-sangka di dalam toilet tersebut dapat terdapat pemandangan pantai dan bukit yang sangat indah.

Toilet berbentuk persegi tersebut sengaja tidak dibeton bagian belakangnya, hanya digantungkan sebuah tirai kayu gulung dan dihiasi tanaman gantung.