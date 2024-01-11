Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Apakah Suami dan Istri Bisa Bertemu di Akhirat Nanti?

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |10:11 WIB
Apakah Suami dan Istri Bisa Bertemu di Akhirat Nanti?
Ilustrasi suami dan istri bisa bertemu di akhirat nanti. (Foto: Unsplash)
APAKAH suami dan istri bisa bertemu di akhirat nanti? Ustadz Yulian Purnama S.Kom mengungkapkan bahwa suami yang shalih dengan istri yang shalihah kelak akan bertemu kembali serta tetap menjadi suami istri di surga.

Dilansir Konsultasisyariah.com, ia menerangkan di antara dalil suami shalih dan istri shalihah bisa bertemu di akhirat nanti adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

"(yaitu) surga-surga 'Adn, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang shalih dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya." (QS Ar-Ra'du: 23)

Info grafis kriteria pasangan hidup menurut Rasulullah. (Foto: Okezone)

Demikian juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ

"Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan." (QS Az-Zukhruf: 70)

Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan:

أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين لتقر أعينهم بهم

"Maksudnya Allah akan mengumpulkan mereka bersama orang-orang yang dicintainya dari kalangan orangtuanya, suami atau istrinya, anak-anaknya, yang termasuk orang-orang shalih yang masuk surga. Agar mereka bahagia dengan adanya orang-orang yang dicintainya itu."

"Ini semua menunjukkan bahwa suami dan istri yang shalih-shalihah nanti akan bertemu kembali di surga. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita penghuni surga," jelas Ustadz Yulian. 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Akhirat Istri Suami Pernikahan
