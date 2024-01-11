Apakah Percaya Ramalan Tarot Termasuk Syirik?

APAKAH percaya ramalan tarot termasuk syirik? Diketahui bahwa ramalan tarot dilakukan untuk menerawang masa depan menggunakan media kartu tarot.

Apabila ingin diramal menggunakan kartu tarot maka harus datang ke seorang tarot reader. Kartu tarot sendiri berjumlah 79 lembar yang memiliki gambar berbeda-beda.

Lantas, bagaimana hukum mempercayai ramalan tarot menurut Islam? Apakah termasuk perbuatan syirik?

Disitat dari Muslim.or.id, ketua Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi (Al Lajnah Ad-Daimah) pada masa silam, Syekh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz, pernah ditanya mengenai hukum membaca ramalan bintang, zodiak, tarot, dan semisalnya.

Jawaban beliau rahimahullah, yang disebut ilmu bintang, horoskop, zodiak, dan rasi bintang termasuk di antara amalan jahiliyah. Ketahuilah bahwa Islam datang untuk menghapus ajaran tersebut dan menjelaskan akan kesyirikannya.

Sebab di dalam ajaran tersebut terdapat ketergantungan pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada keyakinan bahwa bahaya dan manfaat itu datang dari selain Allah, juga terdapat pembenaran terhadap pernyataan tukang ramal yang mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib dengan penuh kedustaan, inilah mengapa disebut syirik.

Tukang ramal benar-benar telah menempuh cara untuk merampas harta orang lain dengan jalan yang batil dan mereka pun ingin merusak akidah kaum Muslimin.