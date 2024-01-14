KETAHUI jadwal sholat Senin 15 Januari 2024 Masehi/4 Rajab 1445 Hijriah berikut ini. Dapat membantu Muslim di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Berikut jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura
Imsak: 04.04
Subuh: 04.14
Zuhur: 11.47
Asar: 15.12
Magrib: 17.55
Isya: 19.09
2. Denpasar
Imsak: 04.34
Subuh: 04.44
Zuhur: 12.29
Asar: 15.54
Magrib: 18.47
Isya: 20.02
3. Makassar
Imsak: 04.25
Subuh: 04.35
Zuhur: 12.12
Asar: 15.37
Magrib: 18.24
Isya: 19.39