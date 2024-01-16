Hukum Tajwid Surat An-Nur Ayat 2, Tafsir Lengkap dan Asbabun Nuzulnya

Ilustrasi hukum tajwid Surat An-Nur Ayat 2 lengkap tafsir dan asbabun nuzulnya. (Foto: Freepik)

INILAH hukum tajwid Surat An-Nur ayat 2, tafsir lengkap dan asbabun nuzulnya. Sangat penting diketahui karen bertujuan membuat setiap Muslim mampu membacanya dengan tepat, sehingga menjadi lebih indah sekaligus memperjelas maknanya.

Surat An-Nur berada di urutan ke-24 dalam kitab suci Alquran. Berisi 64 ayat dan memiliki arti "Cahaya".

Dalam Surat An-Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang Nur Ilahi, yakni Alquran yang mengandung petunjuk-petunjuk.

Adapun Surat An-Nur ayat 2 menjelaskan hukuman bagi pelaku zina adalah dengan didera sebanyak 100 kali. Menurut tafsir Al-Jalalain, deraan sebanyak 100 kali ini hanya ditujukan bagi para pezina ghairu muhsan atau perempuan dan laki-laki yang belum pernah menikah.

Pencambukan itu harus dilakukan tanpa belas kasihan yaitu tanpa henti dengan syarat tidak mengakibatkan luka atau patah tulang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىۡ فَاجۡلِدُوۡا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا مِائَةَ جَلۡدَةٍ ۖ وَّلَا تَاۡخُذۡكُمۡ بِهِمَا رَاۡفَةٌ فِىۡ دِيۡنِ اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِۚ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآٮِٕفَةٌ مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ

Azzaaniyatu wazzaanee fajlidoo kulla waahidim minhumaa mi'ata jaldatinw wa laa taakhuzkum bihimaa raafatun fee deenil laahi in kuntum tu'minoona billaahi wal Yawmil Aakhiri wal yashhad 'azaabahumaa taaa'ifatum minal mu'mineen.

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." (QS An-Nur: 2)

Setidaknya ada 34 hukum bacaan tajwid dalam ayat ini. Apa saja? Dihimpun dari kanal YouTube PAI Neska, simak ulasannya berikut ini:

1. اَلزَّا = Alif lam syamsiyah karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiyah zai. Alif lam tidak nampak, tapi dibaca langsung masuk ke huruf zai.

2. زَّا = Mad thobi'i, dibaca panjang sebanyak 2 harakat.

3. وَالزَّا = Alif lam syamsiyah karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiyah zai. Dibaca idgham atau masuk ke huruf zai.

4. نِيْ = Mad asli atau mad thobi’i karena huruf nun berharakat kasrah bertemu ya' sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Dibaca panjang sebanyak 2 harakat.

5. فَا جْلِدُوْا = Qalqalah sughra karena huruf qalqalah jim disukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan.

6. جدُوْا = Mad asli atau mad thobi’i karena huruf dal berharakat dhammah bertemu wau sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Dibaca panjang sebanyak 2 harakat.

7. وَا = Mad asli atau mad thobi’i karena huruf wau berharakat fathah bertemu alif. Dibaca panjang sebanyak 2 harakat.

8. حِدٍمِّنْهُمَا = Idgham bighunnah karena huruf dal berharakat kasrah tanwin bertemu huruf mim. Dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harakat.

9. مِّنْهُمَا = Idzhar karena huruf nun sukun bertemu huruf ha. Dibaca jelas.

10. مَا = Mad asli atau mad thobi’i karena huruf mim berharakat fathah bertemu alif. Dibaca panjang sebanyak 2 harakat.

11. جَلْدَةٍ ۖ وَّ = Idgham bighunnah karena huruf dal berharakat kasrah tanwin bertemu huruf wau. Dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harakat.

12. لَا = Mad asli atau mad thabi'i karena huruf lam berharakat fathah bertemu alif. Dibaca panjang sebanyak 2 harakat.

13. كُمْ بِهِمَا = Ikhfa syafawi sebab huruf mim sukun bertemu huruf ba'. Dibaca samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harakat.

14. بِهِمَا = Mad asli atau mad thabi'i karena huruf mim berharakat fathah bertemu alif. Dibaca panjang sebanyak 2 harakat.

15. رَأْفَةٌفِيْ = Ikhfa karena huruf nun sukun bertemu huruf fa. Cara membacanya samar-samar dengan dengung dan ditahan 3 harakat.