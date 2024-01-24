Hukum Tajwid Surat Al Falaq Ayat 2-3

HUKUM tajwid Surat Al Falaq ayat 2–3 bisa disimak dalam artikel ini. Al Falaq merupakan surat ke-113 dalam kitab suci Alquran dan terdiri dari 5 ayat.

Surat Al Falaq memiliki arti "Waktu Subuh" serta termasuk golongan Makkiyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Makkah, Arab Saudi.

Masing-masing ayat dalam Surat Al Falaq terdiri memiliki tajwid yang cukup beragam; mulai qolqalah, ikhfa, hingga idzhar.

Berikut ini hukum tajwid Surat Al Falaq ayat 2–3, sebagaimana telah Okezone himpun:

Ayat 2

مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَۙ

Min sharri ma khalaq

"Dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan."

Hukum tajwidnya:

1. Ikhfa Haqiqi - مِنْ شَرِّ

Terdapat kasrohtain bertemu syin. Dibaca samar-samar membentuk syin.

2. Qalqalah Qubra – خَلَقَ

Huruf qaf terdapat di akhir kalimat.