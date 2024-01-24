HUKUM tajwid Surat Al Falaq ayat 2–3 bisa disimak dalam artikel ini. Al Falaq merupakan surat ke-113 dalam kitab suci Alquran dan terdiri dari 5 ayat.
Surat Al Falaq memiliki arti "Waktu Subuh" serta termasuk golongan Makkiyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Makkah, Arab Saudi.
Masing-masing ayat dalam Surat Al Falaq terdiri memiliki tajwid yang cukup beragam; mulai qolqalah, ikhfa, hingga idzhar.
Berikut ini hukum tajwid Surat Al Falaq ayat 2–3, sebagaimana telah Okezone himpun:
Ayat 2
مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَۙ
Min sharri ma khalaq
"Dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan."
Hukum tajwidnya:
1. Ikhfa Haqiqi - مِنْ شَرِّ
Terdapat kasrohtain bertemu syin. Dibaca samar-samar membentuk syin.
2. Qalqalah Qubra – خَلَقَ
Huruf qaf terdapat di akhir kalimat.