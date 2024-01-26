Doa ketika Bisa Sholat di Hijr Ismail Beserta Keutamaannya

DOA ketika bisa sholat di Hijr Ismail beserta keutamaannya. Hijr Ismail merupakan tempat berbentuk setengah lingkaran yang terletak tepat di sisi bangunan suci Kakbah di Masjidil Haram, Kota Makkah, Arab Saudi.

Dahulu Hijr Ismail adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Kakbah yang dibangun Nabi Ismail Alaihissallam.

Akibat terjadinya bencana alam yang sempat menghantam sebagian dinding Kakbah, maka ada pengurangan bangunan Kakbah yang saat ini lebih akrab dikenal sebagai Hijr Ismail.

Sehingga bisa disimpulkan, Hijr Ismail merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa, karena masih merupakan bagian dari Kakbah.

Terlebih lagi jika jamaah haji dan umrah bisa menunaikan sholat 2 rakaat di tempat ini, pastinya meraih banyak keutamaan.