Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Doa ketika Bisa Sholat di Hijr Ismail Beserta Keutamaannya

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |10:27 WIB
Doa ketika Bisa Sholat di Hijr Ismail Beserta Keutamaannya
Ilustrasi doa ketika bisa sholat di Hijr Ismail, Masjidil Haram. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

DOA ketika bisa sholat di Hijr Ismail beserta keutamaannya. Hijr Ismail merupakan tempat berbentuk setengah lingkaran yang terletak tepat di sisi bangunan suci Kakbah di Masjidil Haram, Kota Makkah, Arab Saudi.

Dahulu Hijr Ismail adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Kakbah yang dibangun Nabi Ismail Alaihissallam.

Ilustrasi Hijr Ismail. (Foto: Shutterstock)

Akibat terjadinya bencana alam yang sempat menghantam sebagian dinding Kakbah, maka ada pengurangan bangunan Kakbah yang saat ini lebih akrab dikenal sebagai Hijr Ismail.

Sehingga bisa disimpulkan, Hijr Ismail merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa, karena masih merupakan bagian dari Kakbah.

Terlebih lagi jika jamaah haji dan umrah bisa menunaikan sholat 2 rakaat di tempat ini, pastinya meraih banyak keutamaan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/618/3182075/doa-c4l8_large.jpg
3 Contoh Bacaan Doa Hari Pahlawan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/618/3181808/bulan_purnama-VJCz_large.jpg
Bacaan Doa Melihat Bulan Purnama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/618/3181223/doa-6Uwb_large.jpg
Doa agar Terhindar dari Penyakit Ain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/618/3181200/doa-ErkW_large.jpg
Bacaan Doa agar Suami Tetap Setia dan Tidak Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/618/3180541/hujan-gznq_large.jpg
Bacaan Doa ketika Ada Petir dan Kilat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/618/3180015/hamil-Qxb6_large.jpg
Bacaan Doa Agar Dimudahkan Persalinan Lengkap Arab, Latin, dan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement