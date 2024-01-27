Viral Pegawai Minimarket Sholawati Mobil dan Motor Mewah Pengunjung, Netizen: Semoga Dikabulkan Allah

VIRAL video yang memperlihatkan pegawai minimarket sholawati mobil dan motor mewah milik pengunjung. Hal ini pun menjadi pusat perhatian warganet di linimasa media sosial.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @bimamarkonah, tampak seorang pria pegawai minimarket dari melantukan sholawat di depan mobil dan motor mewah milik pengunjung. Dia pun memegang dan mengelusnya.

Dalam video viral tersebut pegawai mengangkat kedua tangannya untuk berdoa layaknya bacaan sholawat.

Setelah selesai melakukan itu, dia mengelus dengan lembut bagian depan mobil dan belakang motor mewah tersebut sambil tersenyum.

Pegawai berkacamata itu melakukan aksinya sebanyak dua kali sebelum mengangkat galon ke dalam minimarket. Dengan memperlihatkan senyumnya ke arah kamera, dia menampilkan wajah ceria.