Viral Saudara Kembar Barengan Menikah, Masya Allah Pasangannya Kembar Juga

Viral pernikahan saudara kembar dengan pasangan yang kembar juga. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

VIRAL video yang memperlihatkan dua saudara kembar barengan menikah. Menariknya, pasangan mereka juga saudara kembar lho. Masya Allah.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @hilmanhmzh_, ditampilkan dua saudara kembar merayakan pernikahan di hari yang sama dengan mempelai yang ternyata juga kembaran.

Seorang tamu undangan merekam dua pasangan pengantin kembar yang menggelar resepsi pernikahan secara berbarengan itu.

Pengantin wanita bernama Deva dan Devi, sedangkan mempelai prianya adalah Sona dan Soni. Dituliskan dalam video itu bahwa Deva menikah dengan Sona, sedangkan Devi menikah dengan Soni.