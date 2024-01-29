Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Saudara Kembar Barengan Menikah, Masya Allah Pasangannya Kembar Juga

Hantoro , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |13:25 WIB
Viral Saudara Kembar Barengan Menikah, Masya Allah Pasangannya Kembar Juga
Viral pernikahan saudara kembar dengan pasangan yang kembar juga. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
VIRAL video yang memperlihatkan dua saudara kembar barengan menikah. Menariknya, pasangan mereka juga saudara kembar lho. Masya Allah

Dilansir unggahan viral akun TikTok @hilmanhmzh_, ditampilkan dua saudara kembar merayakan pernikahan di hari yang sama dengan mempelai yang ternyata juga kembaran.

Viral pernikahan saudara kembar dengan pasangan yang kembar juga. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Seorang tamu undangan merekam dua pasangan pengantin kembar yang menggelar resepsi pernikahan secara berbarengan itu.

Pengantin wanita bernama Deva dan Devi, sedangkan mempelai prianya adalah Sona dan Soni. Dituliskan dalam video itu bahwa Deva menikah dengan Sona, sedangkan Devi menikah dengan Soni. 

