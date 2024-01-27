Viral Pengantin Pria Gendong Sahabat yang Tidak Bisa Jalan ketika Datang Resepsi, Banjir Pujian Netizen

Viral pengantin pria gendong sahabat yang tidak bisa jalan saat menghadiri resepsi pernikahan. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

VIRAL video yang memperlihatkan seorang pengantin pria menggendong sahabatnya yang tidak bisa berjalan ketika datang ke resepsi pernikahannya. Aksi mulia tersebut pun menjadi perbincangan warganet di linimasa media sosial.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @mc_bunghatta17, tampak pengantin pria menggendong sahabatnya yang tidak bisa berjalan tersebut ke tempatnya duduk.

"Inilah sahabat sesungguhnya. Walaupun dalam keadaan sakit maaf (lumpuh). Tapi dia tetap datang ke hari pernikahan sahabatnya," tulis keterangan dalam video viral itu.

Usai melakukan foto bersama, si pengantin pria berusaha menggendong sahabatnya tersebut dari panggung pelaminan ke bangku tempat duduk para tamu undangan resepsi pernikahan.

Teman-teman di sampingnya ikut membantu dan menjaga sahabatnya itu agar tidak jatuh. Bahkan, temannya ada yang memvideokan kejadian tersebut.

Pada detik-detik terakhir mereka saling menatap tersenyum. Sang pengantin pria menyentuh kepala sahabatnya tersebut dengan lembut dan akrab.