Viral Haru Bapak Bertemu Anak Laki-lakinya Setelah Terpisah 24 Tahun, Penuh Tangis dan Pelukan Erat

Viral haru bapak bertemu anak laki-lakinya setelah terpisah 24 tahun. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

VIRAL video yang memperlihatkan seorang bapak sangat terharu bertemu anak laki-lakinya setelah terpisah 24 tahun. Peristiwa ini pum menjadi pusat perhatian warganet di linimasa media sosial.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @babybrown911, tampak bapak dan anak berpelukan dengan erat setelah 24 tahun terpisah.

Di tengah hujan, sang bapak turun dari motor sambil membuka jas hujannya untuk menghampiri anak laki-lakinya.

Sementara sang anak turut menghampiri bapaknya dan menjabat tangan hingga memeluknya.

Dalam video viral itu tampak si bapak tidak tahan menangis haru ketika bertemu putranya. Kemudian bapaknya tersebut mengajak untuk duduk bersama sambil merangkul anaknya.

Diketahui bahwa anak tersebut pertama kali bertemu dengan saudara bapaknya di Malaysia. Setelah itu, saudara bapaknya menghubunginya melalui panggilan video.

Bapak dan anak ini berpisah karena anak itu tinggal di Malaysia, sementara bapaknya berada di Indonesia.

Itu merupakan pertama kalinya anak laki-laki tersebut melakukan panggilan video dengan bapaknya setelah bapak dan ibunya tidak lagi bersama.