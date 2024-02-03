Viral Kurir Gotong Royong Antar Paket Keranda Jenazah, Netizen: Yang Mesen Persiapannya Udah Mateng

VIRAL sejumlah kurir gotong royong mengantar paket keranda jenazah. Peristiwa tidak biasa ini pun menjadi pusat perhatian warganet di linimasa media sosial.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @ghibran.mom, tampak sejumlah kurir gotong royong membawa paket keranda jenazah ke dalam mobil untuk diantarkan kepada pembelinya.

Dalam video viral singkat tersebut dua kurir keluar dari dalam gudang. Berbeda dengan paket pada umumnya, barang pesanan yang dibawa kedua kurir tersebut merupakan sebuah keranda jenazah.

Kurir-kurir itu membawa keranda jenazah dengan tersenyum. Bahkan, orang lain yang melihat ikut tersenyum ketika mengetahui paket yang dibawa para kurir tersebut.