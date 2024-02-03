Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Kurir Gotong Royong Antar Paket Keranda Jenazah, Netizen: Yang Mesen Persiapannya Udah Mateng

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |14:04 WIB
Viral Kurir Gotong Royong Antar Paket Keranda Jenazah, Netizen: Yang Mesen Persiapannya Udah Mateng
Viral kurir gotong royong antar paket keranda jenazah. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

VIRAL sejumlah kurir gotong royong mengantar paket keranda jenazah. Peristiwa tidak biasa ini pun menjadi pusat perhatian warganet di linimasa media sosial. 

Dilansir unggahan viral akun TikTok @ghibran.mom, tampak sejumlah kurir gotong royong membawa paket keranda jenazah ke dalam mobil untuk diantarkan kepada pembelinya.

Viral kurir gotong royong antar paket keranda jenazah. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Dalam video viral singkat tersebut dua kurir keluar dari dalam gudang. Berbeda dengan paket pada umumnya, barang pesanan yang dibawa kedua kurir tersebut merupakan sebuah keranda jenazah.

Kurir-kurir itu membawa keranda jenazah dengan tersenyum. Bahkan, orang lain yang melihat ikut tersenyum ketika mengetahui paket yang dibawa para kurir tersebut. 

