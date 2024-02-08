Kenapa Ikan Paus Bisa Hidup di Suhu Ekstrem? Alquran dan Sains Beri Jawabannya

Ilustrasi Alquran dan sains ungkap penyebab ikan paus bisa hidup di suhu ekstrem. (Foto: Unsplash)

ALQURAN dan sains menjawab jelas pertanyaan: Kenapa ikan paus bisa hidup di suhu ekstrem? Diketahui bahwa keberadaan ikan paus menjadi salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Semua yang ada di darat maupun laut adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla dan bagian petunjuk kebesaran-Nya. Termasuk adanya ikan paus sebagai salah satu penghuni lautan luas.

Ikan besar ini mampu menjelajahi lautan luas. Ikan paus termasuk jenis mamalia yang keberadaannya cukup dinanti manusia.

Salah satu jenisnya adalah paus biru, jumlahnya lebih dari 150 ribu ekor sebagaimana telah diperkirakan oleh para ilmuwan.

Dilansir "Buku Pintar Sains Dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, berat ikan paus biru mencapai 130 ton dan panjangnya mencapai 35 meter.