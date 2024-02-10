Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral SD di Atas Bukit dengan Pemandangan Indah Sungai Jernih dan Hewan Liar, Bak di Negeri Dongeng

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |13:13 WIB
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan bangunan sekolah dasar (SD) berada di atas bukit. Dari sana tampak pemandangan sangat indah berupa perbukitan hingga lautan luas.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @mgdlmps, video viral itu menampakkan sebuah bangunan SD dengan pemandangan luar biasa indah bak di negeri dongeng. 

Viral bangunan SD sederhana di atas bukit dengan pemandangan luar biasa indah. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Dalam beberapa klip yang dibagikan pemilik akun, disebutkan bahwa bangunan SD itu berada di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Meski sangat sederhana, SD ini memiliki pemandangan menakjubkan berupa perbukitan hijau hingga sungai.

Itu adalah SD Negeri 9 Bonggakaradeng yang ada di Ollon, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. 

Sekolah dasar dengan bangunan sederhana ini mempunyai pemandangan yang begitu memanjakan mata. Pasalnya, terlihat perbukitan hijau yang mengelilingi.

Berkunjung ke sana bisa dengan mudah menjumpai hewan ternak warga yang dilepasliarkan. Ada pula aliran sungai dengan warna begitu jernih. Membuat siapa pun jadi enggan pulang. 

Halaman:
1 2
