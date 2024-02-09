Viral Bocah-Bocah Berangkat Sekolah Lewat Pegunungan, Masya Allah Pemandangannya Indah Banget

Viral bocah-bocah berangkat sekolah lewat pegunungan dengan pemandangan sangat indah. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

VIRAL video yang memperlihatkan para bocah berangkat sekolah melewati pegunungan. Masya Allah, pemandangannya sangat indah dipandang.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @hfphotographyy14, tampak bocah-bocah sekolah itu melewati jalan setapak beraspal yang menyajikan pemandangan pegunungan.

Dalam video viral ini tampak seorang fotografer melewati jalanan yang biasa dilalui bocah-bocah berangkat sekolah dengan pemandangan indah di sekitarnya.

Pemandangan pegunungan yang hijau dan asri sangat memanjakan mata. Momen indah ini diketahui berada di kawasan Ngemplak, Windusari, Magelang, Jawa Tengah.

Diduga pegunungan tersebut merupakan Gunung Sumbing yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia.